Депутат Аксененко рассказал о новых правилах ведения ЕГРН

В России с 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут отражаться данные о членах семьи бывшего собственника жилья, за которыми сохраняется право пользования, нововведение позволит сделать сделки с недвижимостью прозрачнее и безопаснее.