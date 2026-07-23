Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Жителей Смоленской области информируют об изменении правил назначения единого пособия

Жителей Смоленской области информируют об изменении правил назначения единого пособия

Новый порядок касается рассмотрения заявлений, поданных по месту пребывания или фактического проживания, а также уточняет условия учёта ухода за гражданами старше 80 лет и людьми с инвалидностью I группы при установлении права на единое пособие.

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