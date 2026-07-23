Жителей Смоленской области информируют об изменении правил назначения единого пособия

Новый порядок касается рассмотрения заявлений, поданных по месту пребывания или фактического проживания, а также уточняет условия учёта ухода за гражданами старше 80 лет и людьми с инвалидностью I группы при установлении права на единое пособие.
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