Захарова: “Париж, поставляя оружие на Украину, хочет поражения Москвы”

Комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, поставляя оружие Украине в контексте заявлений о недопущении поражения России, Париж надеется на поражение Москвы.
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