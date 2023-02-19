Uspei.com

40 подписчиков

Захарова: “Париж, поставляя оружие на Украину, хочет поражения Москвы”

Захарова: “Париж, поставляя оружие на Украину, хочет поражения Москвы”

Комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, поставляя оружие Украине в контексте заявлений о недопущении поражения России, Париж надеется на поражение Москвы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх