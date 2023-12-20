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Госдума рассматривает новые правила маркировки иностранных агентов

Госдума рассматривает новые правила маркировки иностранных агентов

В Госдуме выдвинули инициативу по изменению правил маркировки материалов иностранных агентов. Предложение от депутата Евгения Фёдорова заключается в необходимости повторной маркировки аудио- и видеоматериалов, продолжительностью свыше 15 минут, представляющих иностранных агентов.

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