Госдума рассматривает новые правила маркировки иностранных агентов

В Госдуме выдвинули инициативу по изменению правил маркировки материалов иностранных агентов. Предложение от депутата Евгения Фёдорова заключается в необходимости повторной маркировки аудио- и видеоматериалов, продолжительностью свыше 15 минут, представляющих иностранных агентов.
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