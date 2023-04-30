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Лапочкин о голе «Спартака» «Ростову» на 94-й: «У Левникова формально были основания разрешить 2-й угловой. Но ни разу не видел у нас, чтобы добавляли время за карточки»

Лапочкин о голе «Спартака» «Ростову» на 94-й: «У Левникова формально были основания разрешить 2-й угловой. Но ни разу не видел у нас, чтобы добавляли время за карточки»

В 25-м туре Мир РПЛ «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (1:1). Форвард красно-белых Александр Соболев сравнял счет на 4-й добавленной минуте после подачи углового.

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