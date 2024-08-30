Спустя пять лет поддержки выживание Green Hell отправят на покой — авторы перекл...

Спустя пять лет поддержки выживание Green Hell отправят на покой — авторы переключились на разработку амбициозной StarRuptureРазработчики из польской студии Creepy Jar объявили об окончании активной поддержки популярного симулятора выживания в амазонских джунглях Green Hell.
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