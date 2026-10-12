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Царьград

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«Капиталстрой» оштрафован на 10 млн руб. за взятки начальнику ГИБДД Челябинска

«Капиталстрой» оштрафован на 10 млн руб. за взятки начальнику ГИБДД Челябинска

Суд признал ООО «Капиталстрой» виновным по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ за передачу его учредителем Ромиком Варданяном взятки начальнику отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску.

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