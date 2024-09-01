Дело Дурова: где право и ключи?

Правовые основания для обвинения Павла Дурова размыты. Западу нужен доступ к информации в одной из последних независимых сетей мираTASS После ареста Дурова россияне начали приносить к французскому посольству белые бумажные самолетики — символ Telegram и информационной свободычитайте на monocle.
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