ЭНЕРГИЯ ДНЯ 2 октября 2023 года

Энергетический прогноз: сегодня второе число десятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1145 =Алфавит — это упрощённая и удобная система письма, созданная для краткой и удобной записи информации=Бог даёт человеку не то, что он хочет, а то, что ему надо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии