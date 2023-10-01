ЭНЕРГИЯ ДНЯ 2 октября 2023 года

Энергетический прогноз: сегодня второе число десятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1145 =Алфавит — это упрощённая и удобная система письма, созданная для краткой и удобной записи информации=Бог даёт человеку не то, что он хочет, а то, что ему надо.