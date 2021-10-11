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Китай критически опаздывает

Китай критически опаздывает

Резко участились разговоры о том, что материковый Китай готовится захватить Тайвань. Это плохо и вот почему.

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Котищев
Ждуны однако!
Александр Симаков
Есть ещё третий вариант, самый реалистичный. Сдается мне, что Китай выберет его. Китай умеет ждать, и он подождёт (пока на Тайване нет баз США, время терпит), когда США окончательно утратят статус сверхдержавы и будут озабочены внутренними проблемами. И тогда он возьмёт Тайвань тёпленьким (как США умеют кидать своих союзников мы убедились недавно на примере Афганистана). Оказавшись без поддержки своей "крыши" Тайвань не окажет значительного сопротивления.

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