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FiNE NEWS

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Иран укрепил уверенность в своих возможностях из-за отказа администрации Трампа от жестких угроз

Иран укрепил уверенность в своей преимущественной позиции в конфликте с США после того, как администрация президента Дональда Трампа неоднократно отказывалась от реализации самых жестких угроз в отношении Тегерана.

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