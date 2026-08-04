Иран укрепил уверенность в своих возможностях из-за отказа администрации Трампа от жестких угроз

Иран укрепил уверенность в своей преимущественной позиции в конфликте с США после того, как администрация президента Дональда Трампа неоднократно отказывалась от реализации самых жестких угроз в отношении Тегерана.
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