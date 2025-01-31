Роднина о размере пенсии в России: «Уже говорила, что пенсий всегда не хватает. У нас и зарплаты многим мало, а пенсия – только определенный процент»

«Наше государство прикладывает огромное количество усилий в вопросах пенсий. У нас пенсионеры в большинстве регионов не платят за транспорт, им предоставляются скидки на лекарства, продукты, для них четыре формы недвижимости не облагаются налогом.
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