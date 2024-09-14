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Закон, порядок, государство

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В открытии юбилейной Вахты Памяти приняли участие около 1300 юнармейцев школ города Читы

В открытии юбилейной Вахты Памяти приняли участие около 1300 юнармейцев школ города Читы

С приветственными словами в адрес юнармейцев выступили председатель комитета образования администрации городского округа «Город Чита» Оксана Кирик, начальник штаба Поста №1 Иван Осколков, участник специальной военной операции, руководитель регионального отделения общественной организации «Боевое братство».

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