«Передача Эквадором российского оружия США будет воспринята как недружественный акт»

Внутриполитическая обстановка в Эквадоре спокойнее, чем она была в начале недели. Самолеты летают без перебоев, общественный транспорт работает в обычном режиме, а силовики держат ситуацию под контролем, сообщил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.
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