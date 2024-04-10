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Россиянин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке

Россиянин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке

На выездном заседании Второй Западный окружной военный суд признал 19-летнего жителя Липецкой области по имени Всеволод Куликов виновным в совершении покушения на госизмену, попытке поджога части взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме и попытке присоединиться к запрещенной в России террористической организации под названием “Легион “Свобода России”.

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