DJ Smash судится с Роспатентом из-за отказа в регистрации товарного знака «ШИРМАН»

Названия музыкант планировал использовать в ресторанной и развлекательной деятельности.Уроженец Перми, музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, подал в суд по интеллектуальным правам иск к Роспатенту.
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