Татьяна Тарасова поддержала Исинбаеву после обвинений Вяльбе в предательстве

Легенда отечественного спорта не согласилась с критикой легкоатлетки.Татьяна Тарасова, являющаяся заслуженным тренером СССР, высказалась в защиту двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которую ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе назвала предательницей родины.
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