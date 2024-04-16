Вильфанд: погодой в Москве до конца недели будет управлять циклон

В течение всей недели, включая субботу, формировать погоду в Москве будет циклон. Практически каждый день будут идти дожди, а температура воздуха опустится ниже, чем неделей ранее, но все равно превысит норму, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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