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Вильфанд: погодой в Москве до конца недели будет управлять циклон

Вильфанд: погодой в Москве до конца недели будет управлять циклон

В течение всей недели, включая субботу, формировать погоду в Москве будет циклон. Практически каждый день будут идти дожди, а температура воздуха опустится ниже, чем неделей ранее, но все равно превысит норму, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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