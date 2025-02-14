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Новая защита от мошенников сделает только хуже? Эксперт оценила идею правительства

Новая защита от мошенников сделает только хуже? Эксперт оценила идею правительства

Правительство вводит маркировку звонков для защиты русских от мошенников. Эксперт выразила сомнения по поводу эффективности данной меры.

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