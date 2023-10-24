Бизнес мечтает о низких налогах и не налогах

Бизнес и эксперты идею перенастройки господдержки сектора МСП поддерживают. В частности, на парламентских слушаниях звучали предложения по увеличению эффективности некрупных производственных компаний: уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов напомнил, что лишь 0,6% компаний сектора (37 тыс.