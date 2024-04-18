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Мошенники ловят россиян на новый обман по полисам ОМС

Мошенники ловят россиян на новый обман по полисам ОМС

Специалисты предупреждают о новых случаях телефонного мошенничества, связанных с полисом ОМС. В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, как именно действуют мошенники и как правильно реагировать на подобные звонки.

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