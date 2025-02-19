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Царьград

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Starbucks рассматривает возвращение в Россию: оценка сделки в $270 млн

Starbucks рассматривает возвращение в Россию: оценка сделки в $270 млн

Сеть кофеен Starbucks планирует вернуться в Россию, нацелившись на точки Stars Coffee, при этом предполагаемая стоимость сделки составляет $270 млн.

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