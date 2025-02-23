Заварухин о 0:4 с «Северсталью»: «Забей «Автомобилист» при 0:1 – было бы больше сил и эмоций. После тяжелого выезда на Дальний Восток есть акклиматизация»

«Знали, что «Северсталь» быстрая команда, много молодых парней. Первый период был равным, во втором соперник наказал за наши ошибки, не вышли из зоны.
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