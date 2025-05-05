Многосерийный фильм «Ликвидация» режиссера Урсуляка на фоне того, что наблюдается в «исторической» части отечественного кинематографа, как говорится, выпукло выделяется.
Был ли в Одессе реальный Гоцман из "Ликвидации"?
Комментарии
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Алексей Тан
Был ли в Одессе реальный Гоцман из "Ликвидации"?======== Тут БЛЕВАНТИНЫ Урсуляка, стараются преподнести как действительность (так и было)... вот только ЗАБЫЛИ... такого же БЛЕВАНТИНА Учителя приплюсовать, с его "историческими"... высерами.
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16 час.
Алексей Тан
.... А слово то какое!... БЛЕВАНТИНЫ.... Сразу!... чем то далёким повеяло... не известным, и загадочным.
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15 час.
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