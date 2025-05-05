Алексей Тан

Был ли в Одессе реальный Гоцман из "Ликвидации"?======== Тут БЛЕВАНТИНЫ Урсуляка, стараются преподнести как действительность (так и было)... вот только ЗАБЫЛИ... такого же БЛЕВАНТИНА Учителя приплюсовать, с его "историческими"... высерами.