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Был ли в Одессе реальный Гоцман из "Ликвидации"?

Был ли в Одессе реальный Гоцман из "Ликвидации"?

Многосерийный фильм «Ликвидация» режиссера Урсуляка на фоне того, что наблюдается в «исторической» части отечественного кинематографа, как говорится, выпукло выделяется.

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Комментарии
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Алексей Тан
Был ли в Одессе реальный Гоцман из &quot;Ликвидации&quot;?======== Тут БЛЕВАНТИНЫ Урсуляка, стараются преподнести как действительность (так и было)... вот только ЗАБЫЛИ... такого же БЛЕВАНТИНА Учителя приплюсовать, с его &quot;историческими&quot;... высерами.
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16 час.
Алексей Тан
.... А слово то какое!... БЛЕВАНТИНЫ.... Сразу!... чем то далёким повеяло... не известным, и загадочным.
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15 час.
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