Ян Цзечи и Н. Патрушев провели 17-й раунд китайско-российских консультаций по вопросам стратегической безопасности

Фучжоу, 19 сентября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи сегодня в провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ совместно с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым провел 17-й раунд китайско-российских консультаций по вопросам стратегической безопасности, в ходе которого состоялась углубленная дискуссия по вопросам двусторонних отношений и ситуации в сфере международной безопасности, международным делам и сотрудничеству в многосторонних форматах и были достигнуты положительные результаты.