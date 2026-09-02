«Джеймс Уэбб» запечатлел одну из самых загадочных галактик во Вселенной

Галактика Arp 263 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Leroy Как пояснили специалисты Европейского космического агентства (ESA), Arp 263, также известная под обозначением NGC 3239, входит в число «самых примечательных и странных галактик» из «Атласа пекулярных галактик» американского астронома Холтона Арпа.