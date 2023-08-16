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Губерниев о Дзюбе и корреспонденте: «Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так»

Губерниев о Дзюбе и корреспонденте: «Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так»

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности.

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