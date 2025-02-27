Важноe объявление для граждан Молдовы в Греции

Посольство Республики Молдова в Греции уведомляет молдавских граждан, находящихся, транзитно проезжающих или планирующих поездку в Грецию, что в пятницу, 28 февраля 2025 года, в связи с двухлетней годовщиной железнодорожной трагедии в Темпи, объявлены забастовки и значительные перебои в работе общественного транспорта, передает Noi.