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Царьград

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Андрей Иванов сообщил о двух пострадавших при атаке дронов в Кубинке

Андрей Иванов сообщил о двух пострадавших при атаке дронов в Кубинке

В результате атаки беспилотников в Кубинке пострадали двое: водитель 44 лет и 22-летний рабочий. Губернатор Воробьев сообщил о ликвидации 56 дронов.

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