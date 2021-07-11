Александр Романченко«Санскритская» гидронимия севера Руси – это язык оставившего эти названия пранарода. Так где же прародина ИЕ языков? Борис Новицкий «Санскритская» гидронимия севера Руси – это язык оставившего эти названия пранарода.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Болгарский лингвист В. Георгиев пришел к выводу, что три ИЕ народа – славяне, готы и так называемые балты имели общий праязык. В этом не оставлял сомнений ряд обнаруженных им важных соответствий в этих языках. А в этом не может быть сомнений даже при ближайшем знакомстве с этими языками. ..."Комментировать
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