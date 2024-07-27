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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    Не глупые, но тестерон точно рано исчезает... Это даёт меньше уверенности в себе, если у, есть ещё и бабочек...))) их...Даже красивые жен...
  • виталий афонин
    они же типо сильные,но глуууупые.Даже красивые жен...
  • Сергей С
    прежде чем лепетать чушь про мужчин, верните равенствоДаже красивые жен...

Даже красивые женщины больше никому не нужны! (с) Правда ли, что мужчины стали меньше знакомиться?

Даже красивые женщины больше никому не нужны! (с) Правда ли, что мужчины стали меньше знакомиться?

«Мужикам скучно слушать женские претензии типа «хочу сильного, что б обеспечивал, все решал и т д.»… Вот и не хотят знакомиться с дамами» «Завяжутся отношения - риск потери минимум половины имущества и попасть на алименты очень высок.

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Комментарии
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Сергей С
прежде чем лепетать чушь про мужчин, верните равенство
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15 час.
виталий афонин
они же типо сильные,но глуууупые.
Ответить
13 час.
Надежда Кувыкина
Не глупые, но тестерон точно рано исчезает... Это даёт меньше уверенности в себе, если у, есть ещё и бабочек...))) их требования по всем другим пунктикам...)))
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11 час.

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