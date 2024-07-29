Врач Баланова: сильная потливость может говорить о проблемах с нервной системой

Активное потоотделение в летнюю жару — это нормально. Однако если из-за мокрых подмышек мужчина не может снять пиджак на переговорах, а женщина не носит светлых рубашек из-за пятен пота, это значительно ухудшает качество жизни.
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