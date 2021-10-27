Давление на газодобывание подорвет энергетический баланс – Землянский

Возможность законодательно обязать частные газодобывающие компании временно продавать газ по себестоимости с небольшой наценкой может подорвать энергетический баланс, приведет к падению частной добычи и послужит негативным сигналом для инвесторов.
Возможность законодательно обязать частные газодобывающие компании временно продавать газ по себестоимости с небольшой наценкой может подорвать энергетический баланс, приведет к падению частной добычи и послужит негативным сигналом для инвесторов.
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