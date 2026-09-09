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There's More Juice Left In The Trade For Higher Real Yields

There's More Juice Left In The Trade For Higher Real Yields

There's More Juice Left In The Trade For Higher Real Yields Authored by Simon White, Bloomberg macro strategist, TIPS continue to mean revert and risk overshooting to the downside, leading to a continuation in rising real yields.

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