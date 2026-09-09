There's More Juice Left In The Trade For Higher Real Yields Authored by Simon White, Bloomberg macro strategist, TIPS continue to mean revert and risk overshooting to the downside, leading to a continuation in rising real yields.
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