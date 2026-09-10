Певица Дуа Липа вышла на публику в золотом корсете и брюках

Певица Дуа Липа стала гостьей вечеринки ювелирного бренда Bvlgari в Нью-Йорке. Об этом сообщает News18.
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