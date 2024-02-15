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Царьград

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"Это шизофрения, малыш": Такер Карлсон сломал главные стереотипы о России на Западе

"Это шизофрения, малыш": Такер Карлсон сломал главные стереотипы о России на Западе

Известный американский журналист, взявший двухчасовое интервью у Владимира Путина, стал инициатором прорыва западной пропаганды, которая с началом СВО превратилась в настоящую информационную блокаду для жителей США и ЕС.

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