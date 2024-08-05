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КДК РФС рассмотрит использование болельщиками «Лады» неонацистской символики

Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит использование болельщиками «Лады» неонацистской символики на матче первого раунд Кубка России с «Оргэнергостроем».

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