Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит использование болельщиками «Лады» неонацистской символики на матче первого раунд Кубка России с «Оргэнергостроем».
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