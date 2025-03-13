Зарплатные ожидания и предложения в Свердловской области сравнялись

По итогам февраля 2025 года, показатели достигли 70 000 рублей. В денежном эквиваленте это означает увеличение на 20 000 рублей по сравнению с февралем 2023 года, когда средний показатель составлял 50 000 рублей.
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