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Воронежские новости

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Явка на выборах в Воронежской области достигла 69,52%

Явка на выборах в Воронежской области достигла 69,52%

В Воронежской области к 18:30 третьего дня голосования проголосовали 69,52% избирателей, что значительно превышает общероссийский показатель в 55,11%.

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