Аксёнов: «Террористам не место на крымской земле»

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём telegram-канале поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм в работе и отметил, что у террористов нет шанса осуществить свои замыслы в Крыму.
Телеканал "КРЫМ 24"91 подписчик
Популярные статьи
- Народный депутат Верховной рады Украины четырёх созывов Царёв поддерживает проект закона об изъятии в России имущества иностранцев «из недружественых стран»
- Российские военные передали 8 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона
- В Севастополе задержали двух местных жителей, у которых нашли нацистскую литературу
Свежие комментарии