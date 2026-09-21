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Житель Ялты работал на СБУ и получил приговор за госизмену

Житель Ялты работал на СБУ и получил приговор за госизмену

К лишению свободы на 22 года и штрафу приговорен житель Ялты, работавший на украинскую спецслужбу. Об этом 21 сентября сообщил Южный окружной военный суд .

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