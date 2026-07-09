Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля 2026 года

В этот день небеса посылают нам мощный коктейль из стабильности и переосмысления. Убывающая Луна в практичном Тельце приземляет наши мечты, заставляя фокусироваться на материальном комфорте и телесных ощущениях.
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