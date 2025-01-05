Жильцы аварийного дома в Карелии обратились с жалобой в СКР

Бастрыкин потребовал отчет по затянувшемуся расселению аварийного дома в Петрозаводске Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с затянувшимся расселением аварийного дома на улице Краснодонцев в Петрозаводске.
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