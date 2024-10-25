Сотни людей на Урале громят дома и машины цыган. Народ обвиняет их в расправе над женщиной-таксисткой .
УРАЛ: Разгораются волнения из-за убийства женщины (Стрельба, погром, поджоги))
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
"Полиция начала задерживать участников стихийного митинга". Ну, и власть же у нас. Сама не может нас защитить, и нам самим защищаться не дает!
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6 час.
Семен Демин
Да в полиции половина бабы. Что они могут? Ничего!
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3 час.
Семен Демин
Ну теперь продажная, анти русская полиция покажет себя во всей красе! Губернатор тоже. Русских пересажают, цыган оправдают. В этом нет сомнения. Пусть дальше наркотой торгуют.
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3 час.
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