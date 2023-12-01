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Захарова прокомментировала слова председателя ОБСЕ об исключении РФ из организации

Захарова прокомментировала слова председателя ОБСЕ об исключении РФ из организации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что «дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя».

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