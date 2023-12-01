Захарова прокомментировала слова председателя ОБСЕ об исключении РФ из организации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что «дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя».