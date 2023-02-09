Приморские райдеры отдали предпочтение горнолыжным склонам Дальнего Востока и Сибири

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%. Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления — Мурманская область, Камчатка и Сахалин.
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