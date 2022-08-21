В 50 нижегородских муниципалитетах установлена высокая и чрезвычайная пожароопасность

Так, нижегородцам запрещено ходить в леса и на охоту в Большеболдинском, Краснооктябрьском, Сергачском, Бутурлинском, Вознесенском, Княгининском, Лукояновском, Пильнинском, Починковском, Сеченовском, Спасском, Гагинском, Воротынском, Навашинском, Перевозском, Семеновском, Ардатовском, Балахнинском, Богородском, Большемурашкинском, Вадском, Вачском, Володарском, Воскресенском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Краснобаковском, Лысковском, Павловском, Сосновском, Шарангском, Шатковском, Варнавинском, Сокольском, Ветлужском, Ковернинском, Кстовском, Тонкинском, Тоншаевском и Уренском районах.