«Ловушка для дураков»: Как США кинули весь мир с ВТО

Стоит ли России оставаться в ВТО, в которую мы так стремились, и где нас обманули? Дмитрий Родионов На фото: глава Минэкономразвития России Максим Решетников (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Материал комментируют: Всеволод Шимов У некоторых членов Всемирной торговой организации есть ощущение, будто США их обманули, пообещав взаимовыгодное сотрудничество после вступления в организацию, утверждает глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
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Честной торговли не бывает - "на рынке два дурака, один продаёт, другой покупает"!
Уважаемые Комментаторы!
Заглавие Статьи Очень даже ВЕРНОЕ!!!
Особенно для НАШЕГО Государства - РОССИЯ!!!
Где ИМЕЕТСЯ(!) Всё! Всё! Всё!!!
И даже в Изобилии ДУРАКОВ - Снизу до Верху!!!
Вот ТАК!!!
Вхождение России в ВТО усиленно "продвигали" компании, которые экспортировали удобрения чтобы снизить пошлины, но одновременно с этим сама Россия уже не могла вводить "заградительные пошлины" на многие товары из-за рубежа и "обрушила" своё производство во многих отраслях промышленности.
А теперь остаётся (что правильно отмечено) торговать по правилам ВТО чтобы не нарушать систему, при этом развивая двусторонние и многосторонние договора с партнёрами пока ВТО - «спящая» структура.
Никто не знает, как это работает, но все уверены, что нам туда не надо.