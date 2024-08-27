Итоги проекта «ПРОГероев» подвели на форуме-фестивале «Москва 2030»

В Москве завершился проект «ПРОГероев», который был предназначен для юных москвичей. В течение всего лета подростки обучались оказанию первой помощи, правильному поведению при пожаре и вызову экстренных служб.
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