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Царьград

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В Архангельской области 25-26 июля ожидаются грозы до +26°

В Архангельской области 25-26 июля ожидаются грозы до +26°

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, преимущественно в южной половине Архангельской области ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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